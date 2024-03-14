Житло і виплати. У країні ЄС почали діяти нові правила для українських біженців

В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців. Із 14 березня новоприбулих розміщуватимуть у державне житло лише на 90 днів.
В уряді визначили п'ять перших центрів прийому біженців із України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на thejournal.ie.
Новоприбулих біженців із України в Ірландії розміщуватимуть лише на 90 днів у державному житлі, на цей час їм виплачуватимуть скорочені виплати – 38,80 євро на дорослого та 28,90 євро на дитину на тиждень.
Якщо біженець виїжджає із державного житла і орендує його самостійно, може претендувати на вищі виплати. Біженці, які прибули раніше, й надалі отримуватимуть 220 євро на дорослого на тиждень.
В уряді повідомили про нові центри, де новоприбулих українських біженців розміщуватимуть на 90 днів:
У Департаменті інтеграції зазначили, що у цих закладах розміщення люди будуть забезпечені харчуванням, пранням та іншими послугами. Підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя та роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційною підтримкою.
Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії будують новий центр для розміщення українців. Локація зможе прийняти до 1000 новоприбулих українців.
Також ми розповідали, що в Ірландії збільшать кількість житла для українських біженців. Місцева влада має забезпечити додаткові 150 об'єктів нерухомості.
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