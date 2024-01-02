Житло і допомога на повернення. Що зміниться для українців у Чехії у 2024 році

Тимчасовий захист продовжений до 2025 року: зміни в процедурі

22 грудня 2023 року чеський президент Петр Павел підписав зміни до закону Lex Ukraine, який регулює статус українських біженців у Чехії.

Згідно із поправками до закону, тимчасовий захист у Чехії для втікачів від війни в Україні продовжується до березня 2025 року.

Статус тимчасового захисту дає українським біженцям доступ до ринку праці, державного медичного страхування та навчання у школах.

Продовження захисту відбуватиметься у два етапи, як і минулого року. Спершу треба буде зареєструватися в електронному вигляді із січня до 15 березня 2024 року. Це дасть продовження тимчасового захисту до 30 вересня 2024 року.

Під час фізичного візиту до відділення міграційного департаменту МВС для вклеювання нової візової наклейки треба буде надавати новий документ. Це продовжить тимчасовий захист до 31 березня 2025 року.

Водночас у 2024 році запроваджується вимога надати довідку про проживання з офіційно завіреним підписом власника чи орендодавця. Це не стосується лише тих, хто проживає у державному гуманітарному житлі.

Фото: Українсmкі біженці у Празі (gettyimages.com)

Термін проживання у безкоштовному житлі скоротять до 3 місяців

Закон передбачає низку змін у програмі підтримки українців. Зокрема, скорочується термін проживання у безкоштовному гуманітарному житлі. З 1 липня 2023 року програма розміщення українських біженців у Чехії вже зазнала змін – термін безкоштовного проживання обмежили 5 місяцями (150 днів). Без обмеження в часі можуть жити без оплати вразливі категорії біженців.

У 2024 році жити у державному гуманітарному житлі можна буде лише 3 місяці. За змінами до закону, термін проживання у безкоштовному житлі буде скорочений до 90 днів усім без винятку. Норма почне діяти із 1 вересня 2024 року.

Біженці, які станом на 1 вересня 2024 року вичерпають 90-денний термін, повинні будуть залишити екстрене житло або перейти на стандартні відносини найму та оплачувати за житло.

Фото: Реєстрація українських біженців (gettyimages.com)

Українцям надаватимуть допомогу на добровільне повернення додому

У законі передбачені нові норми, за якими уряд Чехії зможе встановлювати правила грошової допомоги українцям, якщо вони вирішать добровільно повернутися у свою країну.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, незважаючи на війну, хоче повернутися додому, наприклад, через сімейні обставини", – розповів міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Ця допомога передбачатиме оплату деяких витрат для повернення в Україну та необхідне консультування і не включатиме надання готівки. Наприклад, купівлю квитків чи оплату житла перед від’їздом в окремих випадках. Допустимі витрати й максимальний розмір виплат визначить уряд. Передбачаються такі умови надання допомоги:

отримати можна буде один раз;

термін подачі заявки – не пізніше 3 місяців з дня припинення тимчасового або міжнародного захисту;

поширюватиметься і на українців, що мають міжнародний захист у Чехії у зв’язку з російським вторгненням у 2014 році.

Якщо людина згодом захоче отримати довготривалу візу, половину наданої допомоги треба буде повернути.

Фото: Охочим повернутися надаватимуть допомогу (gettyimages.com)

Які ще зміни для біженців будуть у 2024 році

Із вересня 2024 року скасовується можливість оголошувати окремі дати зарахування до дитсадка чи школи для українських дітей та створення для них спеціальних класів. Школам дозволять коригувати програму навчання лише для українських дітей із тимчасовим захистом менше одного року.

Безкоштовну нострифікацію диплома зможуть зробити тільки українці, які користуються тимчасовим захистом менше 12 місяців. Іншим треба буде оплатити нострифікацію — 3000 крон (5100 грн).

Серед інших змін – тимчасовий захист не поширюватиметься на тих громадян України, яким присуджена депортація. Досі депортація відкладалася до закінчення тимчасового захисту.

У Чехії із 1 січня 2024 року реєстрація автомобілів із українськими номерами стає обов'язковою. Якщо не оформити реєстрацію транспортного засобу у спеціальному реєстрі до кінця року, це вважатиметься правопорушенням та каратиметься штрафом.