Житло і допомога. Як отримати безкоштовний прихисток в обласному центрі України

Вимушені переселенці та мешканці постраждалих районів можуть отримати безкоштовне поселення у Миколаєві. Житло надається до 3 тижнів.
Перевагу надають жінкам з дітьми та вразливим категоріям людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на організацію "Центр Соціального Партнерства "Перспектива".
Громадська Організація "Центр Соціального Партнерства "Перспектива" за фінансової підтримки від Mercy Corps надає у Миколаєві прихисток людям, які мають потребу у тимчасовому житлі для подальшого пошуку роботи, житла або переміщення у більш безпечні райони.
Безкоштовне житло надаватимуть до 21 днів у приватному секторі з усіма зручностями.
"Кожна кімната обладнана комфортними ліжками та комодами. Також є спільна кухня, душова кімната та пральня. Безоплатний інтернет", – описують умови в організації.
Зазначається, що перевага надається жінкам з дітьми, родинам, одиноким жінкам, вагітним, з маленькими дітьми, особам старшого віку.
Організація надає допомогу у вигляді продуктових наборів, хімії та текстилю.
Також можна отримати безкоштовні консультації юриста та психолога.
Зареєструвати заявку на тимчасове поселення можна за посиланням. Також можна звертитися за телефонами організації: 097 317 8487, 095 871 3978.
Нагадаємо, ми писали, що у Житомирі у 2024 році планують побудувати житловий комплекс для внутрішньо переміщених осіб. Безплатні квартири у багатоповерхівках зможуть отримати 400 переселенців.
Також ми повідомляли, що починається реєстрація на виплати від міжнародного фонду. Допомога призначена для найбільш вразливого населення, яке постраждало від воєнних дій на всій території України.
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