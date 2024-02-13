Житло і допомога. Як отримати безкоштовний прихисток в обласному центрі України

Громадська Організація "Центр Соціального Партнерства "Перспектива" за фінансової підтримки від Mercy Corps надає у Миколаєві прихисток людям, які мають потребу у тимчасовому житлі для подальшого пошуку роботи, житла або переміщення у більш безпечні райони.

Безкоштовне житло надаватимуть до 21 днів у приватному секторі з усіма зручностями.

"Кожна кімната обладнана комфортними ліжками та комодами. Також є спільна кухня, душова кімната та пральня. Безоплатний інтернет", – описують умови в організації.

Зазначається, що перевага надається жінкам з дітьми, родинам, одиноким жінкам, вагітним, з маленькими дітьми, особам старшого віку.

Організація надає допомогу у вигляді продуктових наборів, хімії та текстилю.

Також можна отримати безкоштовні консультації юриста та психолога.

Зареєструвати заявку на тимчасове поселення можна за посиланням. Також можна звертитися за телефонами організації: 097 317 8487, 095 871 3978.