Жилье и помощь. Как получить бесплатное убежище в областном центре Украины

Общественная Организация "Центр Социального Партнерства "Перспектива" при финансовой поддержке от Mercy Corps предоставляет в Николаеве приют людям, нуждающимся во временном жилье для дальнейшего поиска работы, жилья или перемещения в более безопасные районы.

Бесплатное жилье будут предоставлять до 21 дня в частном секторе со всеми удобствами.

"Каждая комната оборудована комфортными кроватями и комодами. Также есть общая кухня, душевая комната и прачечная. Бесплатный интернет", – описывают условия в организации.

Отмечается, что предпочтение отдается женщинам с детьми, семьям, одиноким женщинам, беременным, с маленькими детьми, лицам старшего возраста.

Организация оказывает помощь в виде продуктовых наборов, химии и текстиля.

Также можно получить бесплатные консультации юриста и психолога.

Зарегистрировать заявку на временное поселение можно по ссылке. Также можно обратиться по телефонам организации: 0973178487, 0958713978.