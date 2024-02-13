Жилье и помощь. Как получить бесплатное убежище в областном центре Украины

Вынужденные переселенцы и жители пострадавших районов могут получить бесплатное поселение в Николаеве. Жилье предоставляется до 3 недель.
Предпочтение отдают женщинам с детьми и уязвимым категориям людей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на организацию "Центр Социального Партнерства "Перспектива".
Общественная Организация "Центр Социального Партнерства "Перспектива" при финансовой поддержке от Mercy Corps предоставляет в Николаеве приют людям, нуждающимся во временном жилье для дальнейшего поиска работы, жилья или перемещения в более безопасные районы.
Бесплатное жилье будут предоставлять до 21 дня в частном секторе со всеми удобствами.
"Каждая комната оборудована комфортными кроватями и комодами. Также есть общая кухня, душевая комната и прачечная. Бесплатный интернет", – описывают условия в организации.
Отмечается, что предпочтение отдается женщинам с детьми, семьям, одиноким женщинам, беременным, с маленькими детьми, лицам старшего возраста.
Организация оказывает помощь в виде продуктовых наборов, химии и текстиля.
Также можно получить бесплатные консультации юриста и психолога.
Зарегистрировать заявку на временное поселение можно по ссылке. Также можно обратиться по телефонам организации: 0973178487, 0958713978.
Напомним, мы писали, что в Житомире в 2024 году планируется построить жилой комплекс для внутренне перемещенных лиц. Бесплатные квартиры в многоэтажках могут получить 400 переселенцев.
Также мы сообщали, что начинается регистрация на выплаты от международного фонда. Помощь предназначена для наиболее уязвимого населения, пострадавшего от военных действий на всей территории Украины.
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