Житло дорожчає, але попит не падає. Які квартири купують українці в 2025 році

Яке житло вибирають українці у 2025 році

Найчастіше українці зараз купують у сегменті комфорт-класу новобудов одно- та двокімнатні квартири, площею 40-60 кв.м. 75% клієнтів купують житло для себе, решта - для інвестицій або збереження коштів.

"У заміській нерухомості покупці віддають перевагу двокімнатним квартирам середньою площею 75-100 кв.м. Майже 60% покупців придбали нерухомість з інвестиційною метою і близько 40% вибирали для власного проживання", - каже керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

У преміум сегменті попит мають квартири на 60-90 кв. м. Дві третини покупців вибирають таке житло для себе, решта - з метою інвестицій. При цьому українці все більше цікавлять незвичні проекти, чим вони унікальніші - тим більше в них готові інвестувати на ранньому етапі.

"До речі, на ринок знову частково повернулись інвестори та люди, для яких нерухомість стає єдиним ліквідним активом для зберігання фінансів", - каже Насіковський.

Про те, що найбільший попит зараз на ринку на одно- і двокімнатні квартири заявляють також РІЕЛ, KAN Development та Інтергал-Буд.

"Такі квартири купували за "живі" гроші. Це переважно житло комфорт-класу з бюджетом 60-90 тисяч у.о. В іпотеку брали просторіші квартири - дво- та трикімнатні. Також ми фіксували великий інтерес до варіантів із ремонтом від забудовника", - розповідає комерційна директорка Інтергал-Буд Анна Лаєвська.

Однак у деяких забудовників фаворитом стали дво- і трикімнатні квартири, через що навіть виник певний дефіцит таких пропозицій.

"Переважно таке житло купують для себе в кредит чи за програмою розтермінування, тож квартиру беруть часто "на виріст". Ціни рухаються в бік зростання, та попри це, покупці готові платити за якість, локацію та продуману концепцію житлових комплексів", – каже директор з маркетингу Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Ціна за 1 кв. м у новобудовах у різних містах України (скриншот)

На що зважають при виборі квартир

Українці тепер віддають перевагу житлу на нижніх поверхах, оскільки ті не залежать від ліфтів. Раніше у тренді були високі поверхи.

"Зараз люди охочіше купують житло на нижніх поверхах будинків, які ще зводяться, ніж у готових будинках на верхніх поверхах. Це свідома інвестиція в майбутні метри, люди впевнені у зростанні вартості нерухомості", - пояснює CЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

Кожен другий покупець ви виборі житла цікавиться наявністю підземних паркінгів чи укриттів, систем контролю-доступу, охорони, наявністю безперебійних джерел енергії і водопостачання.

Для покупців важливі:

розвинена інфраструктура всередині і навколо житлових комплексів;

зелені зони поблизу;

сучасні дитячі та спортивні майданчики;

школи і дитячі садочки;

зручне транспортне сполучення.

"Покупці тепер вибирають не точкову забудову, а повноцінні еко-системи для комфортного життя у форматі live-work-play. Початок 2025 року показав, що клієнти стають вибагливішими. А головна зміна - люди почали жити тут і зараз, адаптувавшись до нинішніх умов", – говорить Олександр Насіковський.