Житло біля моря: скільки коштує нерухомість у топових курортах Туреччини

Туреччина залишається одним із найперспективніших напрямків для інвестицій у курортну нерухомість. Придбати там житло можуть як іноземні громадяни, так і іноземні компанії.
РБК-Україна розповідає про те, скільки коштує нерухомість у Туреччині і на яких умовах українців можуть її купити.
Одним із найпопулярніших курортів Туреччини є Анталія. Потенційним покупцям, які планують заробляти на здачі квартири в оренду, варто вибирати житло у прибережних районах. Якщо ж нерухомість купують для власного проживання, варто розглядати віддалені й спокійніші райони.
Ціни на квартири в Анталії:
Попри доволі доступну ціну на нерухомість на сайтах продажу більшість пропозицій стосуються саме елітного житла, де вартість квартири на 50 "квадратів" у нових ЖК коштує від 100 тисяч євро.
Величезний вибір житла є в курортній Аланії: від скромних квартир у житлових масивах до елітних вілл. Це містечко має гарно розвинену інфраструктуру, тому підходить не лише для літнього відпочинку, а й для постійного проживання.
Ціни на житло в Аланії:
У популярних Бодрумі та Ізмірі ядро пропозицій із продажу нерухомості також складає елітне житло. Апартаменти, площею 80-900 "квадратів" продають за 195-505 тисяч доларів. У передмісті Кемеру житло на 85 "квадратів" можна придбати за 93 тисячі доларів.
Значно дешевшою є нерухомість у менш популярному курортному містечку Мерсін, оскільки там тільки нещодавно почали розвивати туристичний напрямок. Житло в Мерсіні можна придбати від 37 тисяч доларів, елітніші варіанти стартують від 56 тисяч доларів.
Цікаво, що на українській платформі OLX також є оголошення про продаж нерухомості у Туреччині, переважно пропонують придбати одно-двокімнатні квартири до 55 "квадратів", ціни вказують договірні.
Туреччина увійшла в десяток країн, у яких українці купують нерухомість з 2022 року. З цього часу кількість придбаного житла нашими громадянами зросла на 107%, що еквівалентно 2,5 тисячі квартир.
Українці, які купують нерухомість у Туреччині, можуть отримати посвідку на проживання. Її надають терміном на 2 роки з можливістю продовження.
Також іноземці можуть отримати громадянство Туреччини, якщо придбають там нерухомість, вартістю понад 400 тисяч доларів. При цьому купівлю треба здійснити тільки у турецької фізичної або юридичної особи, а не в іноземного контрагента. Також важливо перед укладанням угоди конвертувати іноземну валюту в турецькі ліри.
Раніше ми писали про те, що вартість нерухомості у Болгарії є однією із найдешевших у Європі. У найбільшому курортному порті Варні ціна "квадрата" житла коливається від 1 400 до 1 700 євро.
Читайте також про те, на яких умовах українці можуть купити житло в Італії та скільки там зараз коштує нерухомість.
Під час підготовки публікації використали: Агентство нерухомості "Маяк", Geoln.com, Hayatestate.com.
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