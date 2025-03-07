Житло біля моря: скільки коштує нерухомість у топових курортах Туреччини

Скільки коштує нерухомість у курортних містах

Одним із найпопулярніших курортів Туреччини є Анталія. Потенційним покупцям, які планують заробляти на здачі квартири в оренду, варто вибирати житло у прибережних районах. Якщо ж нерухомість купують для власного проживання, варто розглядати віддалені й спокійніші райони.

Ціни на квартири в Анталії:

квартира у віддалених районах - від 30 тисяч євро;

квартира біля моря - від 65 тисяч євро;

квартира-резиденція - від 65-80 тисяч євро та вище.

Попри доволі доступну ціну на нерухомість на сайтах продажу більшість пропозицій стосуються саме елітного житла, де вартість квартири на 50 "квадратів" у нових ЖК коштує від 100 тисяч євро.

Ціни на квартири в Анталії (фото: hayatestate.com)

Величезний вибір житла є в курортній Аланії: від скромних квартир у житлових масивах до елітних вілл. Це містечко має гарно розвинену інфраструктуру, тому підходить не лише для літнього відпочинку, а й для постійного проживання.

Ціни на житло в Аланії:

однокімнатні квартири - від 46 тисяч євро;

двокімнатні квартири - від 70 тисяч євро;

житло із площею понад "100 квадратів" - від 100 тисяч євро.

Ціни на житло в Аланії (скриншот сайту hayatestate.com)

У популярних Бодрумі та Ізмірі ядро пропозицій із продажу нерухомості також складає елітне житло. Апартаменти, площею 80-900 "квадратів" продають за 195-505 тисяч доларів. У передмісті Кемеру житло на 85 "квадратів" можна придбати за 93 тисячі доларів.

Значно дешевшою є нерухомість у менш популярному курортному містечку Мерсін, оскільки там тільки нещодавно почали розвивати туристичний напрямок. Житло в Мерсіні можна придбати від 37 тисяч доларів, елітніші варіанти стартують від 56 тисяч доларів.

Ціни на житло в Бодрумі (скриншот geoln.com)

Цікаво, що на українській платформі OLX також є оголошення про продаж нерухомості у Туреччині, переважно пропонують придбати одно-двокімнатні квартири до 55 "квадратів", ціни вказують договірні.

Які нюанси купівлі житла українцями

Туреччина увійшла в десяток країн, у яких українці купують нерухомість з 2022 року. З цього часу кількість придбаного житла нашими громадянами зросла на 107%, що еквівалентно 2,5 тисячі квартир.

Українці, які купують нерухомість у Туреччині, можуть отримати посвідку на проживання. Її надають терміном на 2 роки з можливістю продовження.

Також іноземці можуть отримати громадянство Туреччини, якщо придбають там нерухомість, вартістю понад 400 тисяч доларів. При цьому купівлю треба здійснити тільки у турецької фізичної або юридичної особи, а не в іноземного контрагента. Також важливо перед укладанням угоди конвертувати іноземну валюту в турецькі ліри.