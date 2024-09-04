Жити в окупації без "паспорта" РФ стає неможливим, - голова Запорізької ОВА

Федоров розповів, що за пів року до так званих "референдумів" на ТОТ, у квітні 2023 року, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким жителі ТОТ, які відмовилися від насильницької та незаконної паспортизації РФ, можуть залишатись на цих територіях лише до 1 липня 2024 року. Потім окупанти хотіли їх оголосити "іноземними особами" та депортувати.

За словами Федорова, згодом у Кремлі зрозуміли, що темпи незаконної паспортизації їх не влаштовують. Так званий "день депортації" був перенесений на 31 грудня 2024 року. Таким чином, окупанти розпочали реалізацію радикальніших заходів, щоб змусили українців на ТОТ отримати російські паспорти.

Голова Запорізької ОВА розповів, що здійснювати радикалізацію заходів росіяни розпочали з "бюджетників", тобто лікарів, учителів, працівників ЖЕКів та муніципальних органів. Окупанти створили умови, в яких без паспорта РФ вони більше не змогли отримувати зарплату.

Потім "взялися" за підприємців, яких зобов'язали перереєструвати свої бізнеси на підставі російських паспортів.

"Крім того, директорам фірм потрібно повідомляти місцевому "керівництву", скільки людей у їхній компанії не отримало окупаційних документів", - зауважив Федоров у коментарі РБК-Україна.

Він розказав, що після цього окупанти заборонили виплачувати людям пенсії, якщо ті не взяли документи РФ.

"Випускник школи не отримає атестат про здобуття середньої освіти, якщо не надасть паспорт Росії. Лазівки стають все вужчими й вужчими", - зазначив голова Запорізької ОВА.

За його словами, тепер людині на ТОТ відмовляють у медичних послугах, якщо в неї немає страхового поліса, для якого потрібен паспорт РФ. Українці в окупації не можуть оформити банківську картку, записати дитину до дитячого садка, влаштується на роботу.

Він зазначив, що через радикалізацію заходів з примушення отримання російського паспорта на ТОТ - це стало питанням виживання.

"Ми маємо визнати, що, на жаль, сьогодні без рашистського паспорта на тимчасово окупованій території неможливо жити. За два з половиною роки було приблизно п'ять хвиль і в такий спосіб ворог примушував паспортизуватися наших мешканців. Спочатку це була показова пропагандистська історія, коли наших людей змушували брати російські паспорти просто на камеру. А потім ворог почав затискати людей у лещата та унеможливлювати їхнє перебування у себе ж удома", - резюмував Федоров у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, ЦНС також розповідав про нові методи росіян щодо змушення українців отримати паспорти РФ на ТОТ.