Жителю Умані дали 12 років в'язниці за співпрацю з російською розвідкою, - СБУ

Суд засудив до 12 років в'язниці жителя Умані, який працював на військову розвідку Російської Федерації. Чоловіка затримали ще в липні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки до реального терміну позбавлення волі засуджений агент головного управління генерального штабу РФ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що зловмисник був затриманий під час спецоперації СБУ в Черкаській області в липні минулого року. Чоловік намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами українських військ.

Зрадником виявився житель Умані, завербований представником російської військової розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році.

" Основним завданням, отриманим від свого куратора, був збір розвідданих про місця дислокації складів з боєприпасами і режим їх охорони на території регіону. Для комунікації повинні були використовувати закриті канали електронного зв'язку", - зазначили в СБУ.