Жителю Черновцов объявили подозрение за призывы создать "народную республику" на Буковине

Жителю Черновцов объявили подозрение из-за призывов о создании "народной республики" на Буковине и оккупации Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным правоохранителей, мужчина распространял в соцсети Facebook сообщения с призывами к созданию так называемой "Буковинской Народной Республики". Он также призвал отделить от Украины Закарпатскую область и захватить Херсон и Новую Каховку.
По фактам призывов к свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины открыто уголовное дело. Мужчине объявили подозрение.
Напомним, что экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение в коллаборационной деятельности. Он выступал у российских пропагандистов.
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