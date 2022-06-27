Жителю Чернівців оголосили підозру за заклики створити "народну республіку" на Буковині

Жителю Чернівців оголосили підозру через заклики про створення "народної республіки" на Буковині та окупації Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними правоохоронців, чоловік поширював у соцмережі Facebook дописи із закликами до створення так званої "Буковинської Народної Республіки". Він також закликав відокремити від України Закарпатську область та захопити Херсон і Нову Каховку.
За фактами закликів до повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України відкрито кримінальну справу. Чоловіку оголосили підозру.
Нагадаємо, що екснардепу від "Партії регіонів" оголосили підозру у колабораційній діяльності. Він виступав у російських пропагандистів.
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