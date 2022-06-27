RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителю Чернівців оголосили підозру за заклики створити "народну республіку" на Буковині

Фото: житель Чернівців закликати створити "народну республіку" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Жителю Чернівців оголосили підозру через заклики про створення "народної республіки" на Буковині та окупації Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, чоловік поширював у соцмережі Facebook дописи із закликами до створення так званої "Буковинської Народної Республіки". Він також закликав відокремити від України Закарпатську область та захопити Херсон і Нову Каховку.

За фактами закликів до повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України відкрито кримінальну справу. Чоловіку оголосили підозру.

Нагадаємо, що екснардепу від "Партії регіонів" оголосили підозру у колабораційній діяльності. Він виступав у російських пропагандистів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернівці