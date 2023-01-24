Жителям Росії обмежать виїзд за кордон за допомогою "резервування дати та часу" проїзду

Документ підготував голова комітету Держдуми з транспорту та розвитку інфраструктури Євген Москвичов.

"Проїзд транспортних засобів, що належать російським перевізникам, іноземним перевізникам, громадянам Росії, іноземним громадянам, особам без громадянства та іншим дільницям автомобільних доріг з метою перетину державного кордону РФ здійснюється у зарезервовані дату та час відповідно до порядку, встановленого урядом РФ", - зазначено у документі.

Цей порядок включатиме перелік документів, необхідних для резервування, порядок контролю перетину кордону у зазначений час, категорії транспортних засобів, які зможуть проїжджати пункти контролю позачергово.

Планується, що обмеження почнуть діяти з 1 березня 2023 року.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року багато російських громадян і мешканців втекли з країни, і їхня кількість значно зросла після того, як у вересні Путін оголосив мобілізацію.