Жителям России ограничат выезд за границу с помощью "резервирования даты и времени" проезда

Документ подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.

"Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ", - указано в документе.

Этот порядок будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди.

Планируется, что ограничения начнут действовать с 1 марта 2023 года.

После вторжения России в Украину в феврале прошлого года многие российские граждане и жители бежали из страны, и их число значительно возросло после того, как в сентябре Путин объявил мобилизацию.