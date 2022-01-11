Жителям прифронтового Донбасса доступны субсидии на электроэнергию: важный нюанс

Более 14 тысяч семей в прифронтовых районах Донбасса могут оформить субсидии на электроэнергию. Но при условии, что резко возросло использование электричества на отопление.

Сообщается, что некоторые населенные пункты в районе линии разграничения остаются без централизованного теплоснабжения и/или газоснабжения. В результате у жителей нет другого выхода, как использовать электрообогреватели, а некоторые дома перевели на электрическое отопление. Соответственно выросли объемы потребления, и людям начали приходить платежки с большими суммами.

Также сообщатся, что среднее потребление в отопительный период одной семьи с учетом использования электроэнергии для обогрева квартир составляет от 2 000 до 3 700 кВт*ч в месяц. Таким образом, в отопительный сезон 2020-2021 годов на оплату тратили от 2 000 до более 3 300 гривен.

Но есть важный нюанс - если переоборудование квартиры (дома) под такой отопления зафиксировано в акте, то можно воспользоваться субсидией на оплату электроэнергии. Если жилье официально не переоборудовано, то нет и возможности оформить субсидию.

Постановлением Кабмина от 11 августа 2021 г. № 859 сниженный тариф (по 90 копеек за кВт*ч) жильцам таких домов был отменен. Это привело к росту оплаты за электроэнергию в отопительный сезон 2021-2022 годов от 3 360 до 6 216 гривен в месяц, что может составлять до половины средней зарплаты в регионе.

В такой сложной ситуации оказались почти 14,2 тысяч семей, из которых только около 9% имеют право на субсидию. Такая ситуация имела место в поселке Зайцево, городах Марьинка, Красногоровка, Горняк, Новогродовка в Донецкой области и в поселке Трехизбенка в Луганской областию

Накануне старта отопительного сезона Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления субсидий на коммунальные услуги. Жители населенных пунктов на линии разграничения получили право на льготную оплату электроэнергии.