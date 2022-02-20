Жителям ОРДЛО приходят смс о записи их телефонных разговоров, - Денисова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что жителям оккупированного Донбасса приходят смс о записи их телефонных разговоров. Она расценивает это как нарушение прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

"По сообщению моего представителя в Донецкой и Луганской областях, граждане в ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что их разговоры будут записываться, а сообщения в фейсбуке, социальных мессенджерах фиксироваться", - отметила она.

По ее словам, действия являются нарушением положений Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которые гарантируют право на конфиденциальность.