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МВД расценивает повреждение линий Vodafone на Донбассе как диверсию. Возбуждены дела

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Донбасс, Пятница 18 февраля 2022 13:52
МВД расценивает повреждение линий Vodafone на Донбассе как диверсию. Возбуждены дела Фото: советник главы МВД Антон Геращенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве внутренних дел назвали перебои с мобильной связью оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областях назвали целенаправленной диверсией. Правоохранители уже возбудили уголовные дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко в Facebook.

"Сегодня ночью на линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областей были совершены целенаправленные диверсии. В городах: Славянск, Лисичанск, Краматорск", - написал он.

Он отметил, что на несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области осталась без сотовой связи.

"Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена ​​еще до утра", - рассказал Геращенко

Он предупредил, что необходимо понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше.

"И не только на сетях оператора Vodafone, а в других операторах связи. Все это является частью плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине", - сказал Геращенко.

Советник главы МВД также добавил, что правоохранителями возбуждены уголовные дела по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия.

"Операторам связи нужно быть наготове и вместе с правоохранительными органами документировать преступления с целью их скорейшего раскрытия", - призвал Геращенко.

Фото: МВД назвало диверсией перебои со связью в Донецкой и Луганской областях (facebook.com/anton.gerashchenko)

Напомним, сегодня ночью жители Луганской и Донецкой областей сообщили о проблемах в работе мобильного оператора Vodafone.

Добавим, впоследствии пресс-служба оператора назвала причину сбоев, заявив, что это был акт вандализма.

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