Жителям ОРДЛО приходять смс про запис їхніх телефонних розмов, - Денісова

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що жителям окупованого Донбасу приходять смс про запис їхніх телефонних розмов. Вона розцінює це як порушення прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

"За повідомленням мого представника в Донецькій і Луганській областях, громадяни в ОРДЛО почали отримувати смс-повідомлення про те, що їх розмови будуть записуватися, а повідомлення в Фейсбуці, соціальних месенджерах фіксуватися", - зазначила вона.

За її словами, дії є порушенням положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, які гарантують право на конфіденційність.