Жителям Кропивницького дали термінові рекомендації через НП у місті

Після ліквідації масштабної пожежі на підприємстві "Хімрезерв" у Кропивницькому фахівці почали досліджувати якість повітря у місті. Жителям дали термінові рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кіровоградської ОВА.

Як зазначається, фахівці Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб вже почали дослідження якості повітря на території "Хімрезерву" і розробили список рекомендацій для містян.

Пожежа у Кропивницькому 6 травня

У понеділок, 6 травня, у Кропивницькому сталася надзвичайна подія техногенного характеру - загорілося підприємство "Хімрезерв". Вогонь вдалось локалізувати, однак відомо про одного загиблого.

Як повідомили у ДСНС, на території резервуарного парку підприємства загорілася ємність з рідинами.

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