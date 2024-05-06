Жителям Кропивницкого дали срочные рекомендации из-за ЧП в городе
После ликвидации масштабного пожара на предприятии "Химрезерв" в Кропивницком специалисты начали исследовать качество воздуха в городе. Жителям дали срочные рекомендации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кировоградской ОВА.
Как отмечается, специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики болезней уже приступили к исследованию качества воздуха на территории "Химрезерва" и разработали список рекомендаций для горожан.
- По возможности оставить зону задымления. Свести к минимуму пребывание на открытом воздухе. Не совершать пробежок и прогулок.
- Рекомендуется увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения утраты солей и микроэлементов можно пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
- При усилении запаха гари рекомендуется одевать защитные маски.
- Особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, аллергией.
- Следует держать окна закрытыми. В целях непроникновения задымленного воздуха рекомендуется завешивать окна, форточки, фрамуги, двери увлажненной тканью и периодически ее менять.
- Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.
- Несколько раз в день принимайте душ.
- Почаще промывайте нос и горло.
- В еде предпочтение отдавайте фруктам и овощам, другим блюдам, богатым минеральными веществами.
- Продукты из своих огородов жителям в зоне воздействия пожара перед употреблением необходимо обязательно тщательно мыть.
- Не употребляйте алкоголь. Не курите. Это провоцирует развитие острых и хронических болезней дыхательной системы.
- Используйте помещения, где есть очистка воздуха и работают кондиционеры.
- Ограничить контакт детей с песком и почвой на площадках, расположенных в зоне воздействия пожара.
- Если есть хронические заболевания - следуйте указаниям вашего врача.
- Если у вас появились одышка, кашель - обратитесь к врачу.
Пожар в Кропивницком 6 мая
В понедельник, 6 мая, в Кропивницком произошло чрезвычайное событие техногенного характера - загорелось предприятие "Химрезерв". Огонь удалось локализовать, однако известно об одном погибшем.
Как сообщили в ГСЧС, на территории резервуарного парка предприятия загорелась емкость с жидкостями.
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