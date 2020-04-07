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Мешканцям двох областей рекомендували залишатися вдома на вихідних

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 20:13
Мешканцям двох областей рекомендували залишатися вдома на вихідних
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жителям Чернівецької та Тернопільської області рекомендували залишатися вдома з 13:00 суботи до 6:00 понеділка

Жителям Чернівецької та Тернопільської областей рекомендували на вихідних залишатися вдома в рамках карантину через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що жителі регіонів позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію.

"Голови Чернівецької і Тернопільської ОДА повідомили, що жителі регіонів позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома протягом вихідних - з 13:00 суботи до 6:00 понеділка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області від коронавірусної інфекції одужали 16 осіб. Серед них троє дітей.

Крім того, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці повинні дотримуватися карантинних обмежень для якнайшвидшого відновлення нормального життя в країні.

Відзначимо, в Україні за добу зафіксували сім нових летальних випадків, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Так, за станом на ранок 7 квітня в Україні померли 45 пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

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