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Жителя Мариуполя будут судить за попытку продать иконы за полмиллиона гривен

Новости » Общество    05.04.2019 - 21:20
Жителя Мариуполя будут судить за попытку продать иконы за полмиллиона гривен
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Иконы он пытался переправить заказчику международным рейсовым автобусом

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) жителю Мариуполя объявлено о подозрении в попытке вывезти за границу две старинные иконы конца ХІХ - начала ХХ века. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что оперативники спецслужбы, привлеченные к операции Объединенных сил, установили, что мужчина пытался нелегально продать за границу две старинные иконы. Покупателя делец нашел на специализированном Интернет-аукционе. "Товар", за который злоумышленник планировал получить 500 тыс. гривен, он должен был переправить заказчику международным рейсовым автобусом.

Во время таможенного досмотра на одном из пунктов пропуска правоохранители обнаружили иконы, которые мужчина спрятал в коробке от детского планшета.

Фото: обнаружены иконы (ssu.gov.ru)

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства "коллекционера" правоохранители обнаружили компьютерную технику, где зафиксирована переписка по незаконной сделке, а также получения почти 2 тыс. долларов предоплаты.

По заключению экспертизы, иконы признаны культурными ценностями.

В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела объявлено о подозрении за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14 и ч. 1 ст.201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области правоохранителями было вилучено 500 килограммов героина.

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