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Жителя Маріуполя судитимуть за спробу продати ікони за півмільйона гривень

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 21:20
Жителя Маріуполя судитимуть за спробу продати ікони за півмільйона гривень
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Ікони він намагався переправити замовнику міжнародним рейсовим автобусом

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) жителю Маріуполя оголошено про підозру в спробі вивезти за кордон дві старовинні ікони кінця ХІХ - початку ХХ століття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-службу СБУ.

Повідомляється, що оперативники спецслужби, залучені до операції Об’єднаних сил, встановили, що чоловік намагався нелегально продати за кордон дві старовинні ікони. Покупця ділок знайшов на спеціалізованому Інтернет-аукціоні. "Товар", за який зловмисник планував отримати 500 тис. гривень, він мав переправити замовнику міжнародним рейсовим автобусом.

Під час митного огляду на одному з пунктів пропуску правоохоронці виявили ікони, які чоловік приховав у коробці від дитячого планшета.

Фото: виявлені ікони (ssu.gov.ua)

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання "колекціонера" правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, де зафіксовано листування щодо незаконної оборудки, а також отримання майже 2 тис. доларів передоплати.

За висновками експертизи, ікони визнано культурними цінностями.

У межах відкритого кримінального провадження фігуранту справи оголошено про підозру за скоєння правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 та ч. 1 ст.201 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.

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