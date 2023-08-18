Жителя Краснограда відправили до в'язниці за передачу окупантам інформації про позиції ЗСУ

Житель Краснограда в Харківській області передавав окупантам інформацію про місця дислокації ЗСУ на території міста. За це його відправили до в'язниці на 5,5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Обставини справи

Чоловік систематично збирав та передавав російським спецслужбам через різні месенджери інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ, переміщення та рух військової техніки на території міста Красноград.

Також він направив представникам Росії інформацію про те, що в Краснограді повз залізничну станцію прослідує потяг з військовою технікою, а саме з гаубицями.

"Крім того, він "злив" окупантам місце розташування складів ЗСУ, зокрема ангарів, в яких зберігається та обслуговується техніка, із можливістю їх ідентифікації на місцевості", - йдеться у повідомленні.

Яке покарання отримав поплічник Росії

Чоловіка затримали на початку жовтня минулого року під час того, як він на завдання російських кураторів фотографував місцевий військкомат.

Під час обшуку за місцем мешкання затриманого правоохоронці виявили в його ноутбуці переписку з представником РФ, який дякував за допомогу і надавав вказівки щодо моніторингу обстановки.

Фото: Суд (facebook.com/pgo.gov.ua)

Під час судового розгляду чоловік визнав вину лише частково. Він заявив, що має проукраїнські погляди і неодноразово допомагав українській армії донатами. Він повідомив, що вигадував дані про розташування ЗСУ та спілкувався з представником держави-агресорки "для обміну інформацією".

Суд визнав винним чоловіка в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Колаборанти і зрадники в Харкові та області

Правоохоронні органи продовжують виявляти громадян, які співпрацювали або продовжують допомагати РФ вести війну проти України.

Раніше повідомлялось, що мешканка селища Великий Бурлук у Харківській області під час окупації частини регіону почала вивозити зерно в Бєлгородську область РФ. Правоохоронці оголосили їй підозру в колабораційній діяльності.

Також контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб Росії дані про Сили оборони України на території регіону.