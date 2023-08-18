Жителя Краснограда отправили в тюрьму за передачу оккупантам информации о позициях ВСУ
Житель Краснограда в Харьковской области передавал оккупантам информацию о местах дислокации ВСУ на территории города. За это его отправили в тюрьму на 5,5 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Обстоятельства дела
Мужчина систематически собирал и передавал российским спецслужбам через различные мессенджеры информацию о расположении военнослужащих ВСУ, перемещении и движении военной техники на территории города Красноград.
Также он направил представителям России информацию о том, что в Краснограде мимо железнодорожной станции проследует поезд с военной техникой, а именно с гаубицами.
"Кроме того, он "слил" оккупантам место расположения складов ВСУ, в частности ангаров, в которых хранится и обслуживается техника, с возможностью их идентификации на местности", - говорится в сообщении.
Какое наказание получил приспешник России
Мужчину задержали в начале октября прошлого года во время того, как он по заданию российских кураторов фотографировал местный военкомат.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили в его ноутбуке переписку с представителем РФ, который благодарил за помощь и давал указания по мониторингу обстановки.
Фото: Суд (facebook.com/pgo.gov.ua)
Во время судебного разбирательства мужчина признал вину лишь частично. Он заявил, что имеет проукраинские взгляды и неоднократно помогал украинской армии донатами. Он сообщил, что придумывал данные о расположении ВСУ и общался с представителем государства-агрессора "для обмена информацией".
Суд признал виновным мужчину в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.
Коллаборанты и предатели в Харькове и области
Правоохранительные органы продолжают выявлять граждан, которые сотрудничали или продолжают помогать РФ вести войну против Украины.
Ранее сообщалось, что жительница поселка Великий Бурлук в Харьковской области во время оккупации части региона начала вывозить зерно в Белгородскую область РФ. Правоохранители объявили ей подозрение в коллаборационной деятельности.
Также контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове еще одного вражеского информатора, собиравшего для спецслужб России данные о Силах обороны Украины на территории региона.
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