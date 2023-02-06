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Жителя Донецької області засудили на дев’ять років за допомогу "ДНР"

Фото: Жителя Донецької області засудили на дев’ять років за допомогу "ДНР" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель смт Велика Новосілка (Донецька область) допомагав представникам "ДНР" та передавав інформації про об'єкти, на території яких розміщувались Збройні сили України. Його затримали та засудили на 9 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Під час судового розгляду стало відомо, що 27 лютого минулого року чоловік вирішив допомагати представнику "ДНР", який виявився "оперуповноваженим 1 відділу 1 управління контррозвідки МГБ".

Обвинувачений протягом місяця пересилав інформацію про місцеве пасовище, закинуті майстерні та колишній консервний завод. Правоохоронці зазначили, що у той час там перебували представники ЗСУ.

Чоловік вину не визнав, хоча і не оспорював обставин справи. Суд визнав його винним у "сприянні діяльності терористичної групи чи терористичної організації" та призначив 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що мешканець Донецької області передавав окупантам дані про розташування підрозділів ЗСУ. Його засудили на п’ять років тюрми.

У Слов'янську вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. Його засудили на вісім років за допомогу окупантам.

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