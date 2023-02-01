Жителя Донецької області засудили на п’ять років тюрми за співпрацю з РФ

Мешканець Донецької області передавав окупантам дані про розташування підрозділів ЗСУ. Його засудили на п’ять років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок , який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Його судили за поширення інформації про розташування Збройних сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчиненому в умовах воєнного стану. Порушник отримав 5 років позбавлення волі.

Чоловік здійснив аналогічні дії і 16 травня минулого року. За версією обвинувачення, це могло нашкодити національній безпеці України.

"27 квітня 2022 року чоловік у месенджері Telegram поширив іншому абоненту дані про розташування підрозділів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Слов'янську вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. Його засудили на вісім років за допомогу окупантам.

До цього правоохоронці у Слов’янську (Донецька область) затримали чоловіка, який здавав окупантам дані про місця дислокації Збройних сил України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.