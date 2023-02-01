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Жителя Донецької області засудили на п’ять років тюрми за співпрацю з РФ

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Донецька область, Середа 01 лютого 2023 18:12
Жителя Донецької області засудили на п’ять років тюрми за співпрацю з РФ Фото: Жителя Донецької області засудили на п’ять років тюрми за співпрацю з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець Донецької області передавав окупантам дані про розташування підрозділів ЗСУ. Його засудили на п’ять років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"27 квітня 2022 року чоловік у месенджері Telegram поширив іншому абоненту дані про розташування підрозділів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Чоловік здійснив аналогічні дії і 16 травня минулого року. За версією обвинувачення, це могло нашкодити національній безпеці України.

Його судили за поширення інформації про розташування Збройних сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчиненому в умовах воєнного стану. Порушник отримав 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Слов'янську вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. Його засудили на вісім років за допомогу окупантам.

До цього правоохоронці у Слов’янську (Донецька область) затримали чоловіка, який здавав окупантам дані про місця дислокації Збройних сил України.

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