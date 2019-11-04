Жительница Запорожья купила мороженое и выиграла Мини Купер

В честь 18-й годовщины создания рожка «Гран-При», компания «Ласунка» проводила всеукраинскую акцию «Гран-При выбирай – Mini Cooper выигрывай».

Акция длилась целых шесть месяцев — с 1 марта по 1 сентября 2019 года. По условиям акции нужно было купить мороженое «Гран-При», найти промокод на обратной стороне обертки и зарегистрировать его на сайте http://promo.lasunka.com/ или отправить SMS на номер 9100.

Кроме автомобиля, любители мороженого, принимающие участие в акции, имели шанс получить велосипед, а также пополнение счета мобильного телефона на сумму 20 грн за каждые 5-ть промокодов, зарегистрированных в период акции.

За 6 месяцев было зарегистрировано около 700 тысяч корректных кодов, которые и приняли участие в розыгрыше. Победители еженедельных розыгрышей получили 26 высококлассных, по своим техническим характеристикам, велосипедов, которые и внешне выглядели очень стильно и престижно за счет яркой, фирменной брендировке.

Победитель на главный приз – автомобиль Mini Cooper был определен 2 сентября 2019 года. Розыгрыш призов проводился путем случайной компьютерной выборки с помощью ресурса «Random.org». Технический партнер акции «Лиднайн» представил систему генерации кодов и полную техническую поддержку.

Так, победителем акции оказалась жительница города Запорожье — Елена Протоерескул. В обмен на выигрышный код Елена 14 сентября получила ключи от новенького Мини Купера в центральном офисе компании «Ласунка» в городе Днепр.

Видео подтверждение каждого розыгрыша было опубликовано на официальном YouTube-канале компании.

Для главной победительницы акции звонок от представителя ТМ «Ласунка» был полной неожиданностью. Сотрудник детской больницы Елена Протоерескул не поверила, в услышанное, и решила, что это очередной фейк!

Потом, придя в себя, она рассказала, что по роду деятельности имеет дело с детьми и, как все дети, очень любит мороженое. Однажды, возвращаясь с работы домой, по дороге зашла в магазин и купила любимое мороженое – рожок «Гран При». На упаковке прочитала об акции и решила принять участие. Тогда она даже не подозревала, что станет владельцем авто. Теперь у победительницы круто поменяется жизнь, ведь она уже планирует пойти на курсы вождения и сдать на права. Она очень счастлива! А компания «Ласунка», действительно – производитель счастья!

«Наша долгосрочная акция – это, прежде всего, благодарность каждому потребителю за то, что были с нами на протяжении 18-ти лет и выбирали нашу продукцию. Флагман ТМ «Ласунка», лидер продаж – рожок «Гран-При» – натуральный продукт, созданный из лучших компонентов с удивительными вкусами. Поэтому мы хотим поблагодарить каждую украинскую семью…», – руководитель маркетингового отдела Козакова Ирина.

Компания «Ласунка» поздравляет победительницу и желает удачи всем любителям мороженого в следующих акциях!

Справка

ООО «Ласунка» уже 22 года производит самое вкусное мороженое и дарит наслаждение людям в Украине и далеко за ее пределами.

За время существования ТМ «Ласунка» создала множество видов мороженого, среди которых, популярные «Гран-При», «Малюк-Ам», «Стакан-Великан» и, конечно же, мороженое в стильных баночках «Banket», которое сочетает в себе пломбир, фруктовые джемы, сорбет и экзотические фрукты.

Основная цель компании – не останавливаться на достигнутом, а постоянно осваивать новые области в производстве мороженого и технологий.

Компания «Ласунка» – семейный бренд, производящий счастье!

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

0 800 407 000

https://lasunka.com

https://www.facebook.com/lasunka.tm