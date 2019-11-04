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Мешканка Запоріжжя купила морозиво та виграла Міні Купер

Новини » Прес-релізи     04.11.2019 - 10:00
Мешканка Запоріжжя купила морозиво та виграла Міні Купер

На честь 18-ї річниці створення ріжка «Гран-Прі», компанія «Ласунка» провела всеукраїнську акцію «Гран-Прі вибирай — Mini Cooper вигравай».

Акція тривала цілих шість місяців — з 1 березня по 1 вересня 2019 року. За умовами акції потрібно було купити морозиво «Гран-Прі», знайти промокод на зворотному боці обгортки та зареєструвати його на сайті http://promo.lasunka.com/ або відправити SMS на номер 9100.

Крім автомобіля, любителі морозива, які брали участь в акції, мали шанс отримати велосипед, а також поповнення мобільного рахунку на суму 20 грн за кожні 5-ть промокодів, зареєстрованих в період акції.

За 6 місяців було зареєстровано близько 700 тисяч коректних кодів, які і взяли участь в розіграші. Переможці щотижневих розіграшів отримали 26 висококласних, за своїми технічними характеристиками, велосипедів, які зовні виглядали дуже яскраво за рахунок фірмового стилю.

Мешканка Запоріжжя купила морозиво та виграла Міні Купер

Переможець на головний приз — автомобіль Mini Cooper, був визначений 2 вересня 2019 року. Розіграш призів проводився шляхом випадкової комп'ютерної вибірки з допомогою ресурсу «Random.org». Технічний партнер акції «Ліднайн» забезпечив систему генерації кодів і повну технічну підтримку.

Так, переможцем акції стала мешканка міста Запоріжжя — Олена Протоерескул. В обмін на виграшний код Олена 14 вересня отримала ключі від новенького Міні Купера в центральному офісі компанії «Ласунка» в місті Дніпро.

Відео підтвердження кожного розіграшу було опубліковано на офіційному YouTube-каналі компанії.

Для головної переможниці акції дзвінок від представника ТМ «Ласунка» був повною несподіванкою. Співробітник дитячої лікарні Олена Протоерескул не повірила в почуте і вирішила, що це черговий фейк!

Потім, прийшовши до тями, вона розповіла, що за родом діяльності має справу з дітьми і, як всі діти, дуже любить морозиво. Одного разу, повертаючись з роботи додому, зайшла в магазин і купила улюблене морозиво ріжок «Гран Прі». На упаковці прочитала про акцію та вирішила взяти участь. Тоді вона навіть не здогадувалась, що незабаром стане власником авто. Тепер у переможниці круто зміниться життя, адже вона вже планує піти на курси водіння й здати на права. Вона дуже щаслива! А компанія «Ласунка» дійсно — виробник щастя!

«Наша довгострокова акція — це, перш за все, вдячність кожному споживачеві за те, що були з нами протягом 18-ти років та обирали нашу продукцію. Флагман ТМ «Ласунка», лідер продажів — ріжок «Гран-Прі» — натуральний продукт, створений з кращих компонентів з дивовижними смаками. Тому ми хочемо подякувати кожній українській сім’ї... », — керівник відділу маркетингу Козакова Ірина.

Компанія «Ласунка» вітає переможницю та бажає успіху всім любителям морозива в наступних акціях!

Довідка

ТОВ «Ласунка» вже 22 роки виробляє найсмачніше морозиво і дарує насолоду людям в Україні та далеко за її межами.

За час існування ТМ «Ласунка» створила безліч видів морозива, серед яких популярні — «Гран-Прі», «Малюк-Ам», «Стакан-Великан» і, звичайно ж, морозиво в баночках «Banket», яке поєднує в собі пломбір, фруктові джеми, сорбет та екзотичні фрукти.

Основна мета компанії — не зупинятися на досягнутому, а постійно підкорювати нові області у виробництві морозива.

Компанія «Ласунка» — сімейний бренд, який виробляє щастя!

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся:

0 800 407 000

https://lasunka.com

https://www.facebook.com/lasunka.tm

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