Мешканка Запоріжжя купила морозиво та виграла Міні Купер

На честь 18-ї річниці створення ріжка «Гран-Прі», компанія «Ласунка» провела всеукраїнську акцію «Гран-Прі вибирай — Mini Cooper вигравай».

Акція тривала цілих шість місяців — з 1 березня по 1 вересня 2019 року. За умовами акції потрібно було купити морозиво «Гран-Прі», знайти промокод на зворотному боці обгортки та зареєструвати його на сайті http://promo.lasunka.com/ або відправити SMS на номер 9100.

Крім автомобіля, любителі морозива, які брали участь в акції, мали шанс отримати велосипед, а також поповнення мобільного рахунку на суму 20 грн за кожні 5-ть промокодів, зареєстрованих в період акції.

За 6 місяців було зареєстровано близько 700 тисяч коректних кодів, які і взяли участь в розіграші. Переможці щотижневих розіграшів отримали 26 висококласних, за своїми технічними характеристиками, велосипедів, які зовні виглядали дуже яскраво за рахунок фірмового стилю.

Переможець на головний приз — автомобіль Mini Cooper, був визначений 2 вересня 2019 року. Розіграш призів проводився шляхом випадкової комп'ютерної вибірки з допомогою ресурсу «Random.org». Технічний партнер акції «Ліднайн» забезпечив систему генерації кодів і повну технічну підтримку.

Так, переможцем акції стала мешканка міста Запоріжжя — Олена Протоерескул. В обмін на виграшний код Олена 14 вересня отримала ключі від новенького Міні Купера в центральному офісі компанії «Ласунка» в місті Дніпро.

Відео підтвердження кожного розіграшу було опубліковано на офіційному YouTube-каналі компанії.

Для головної переможниці акції дзвінок від представника ТМ «Ласунка» був повною несподіванкою. Співробітник дитячої лікарні Олена Протоерескул не повірила в почуте і вирішила, що це черговий фейк!

Потім, прийшовши до тями, вона розповіла, що за родом діяльності має справу з дітьми і, як всі діти, дуже любить морозиво. Одного разу, повертаючись з роботи додому, зайшла в магазин і купила улюблене морозиво ріжок «Гран Прі». На упаковці прочитала про акцію та вирішила взяти участь. Тоді вона навіть не здогадувалась, що незабаром стане власником авто. Тепер у переможниці круто зміниться життя, адже вона вже планує піти на курси водіння й здати на права. Вона дуже щаслива! А компанія «Ласунка» дійсно — виробник щастя!

«Наша довгострокова акція — це, перш за все, вдячність кожному споживачеві за те, що були з нами протягом 18-ти років та обирали нашу продукцію. Флагман ТМ «Ласунка», лідер продажів — ріжок «Гран-Прі» — натуральний продукт, створений з кращих компонентів з дивовижними смаками. Тому ми хочемо подякувати кожній українській сім’ї... », — керівник відділу маркетингу Козакова Ірина.

Компанія «Ласунка» вітає переможницю та бажає успіху всім любителям морозива в наступних акціях!

Довідка

ТОВ «Ласунка» вже 22 роки виробляє найсмачніше морозиво і дарує насолоду людям в Україні та далеко за її межами.

За час існування ТМ «Ласунка» створила безліч видів морозива, серед яких популярні — «Гран-Прі», «Малюк-Ам», «Стакан-Великан» і, звичайно ж, морозиво в баночках «Banket», яке поєднує в собі пломбір, фруктові джеми, сорбет та екзотичні фрукти.

Основна мета компанії — не зупинятися на досягнутому, а постійно підкорювати нові області у виробництві морозива.

Компанія «Ласунка» — сімейний бренд, який виробляє щастя!

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся:

0 800 407 000

https://lasunka.com

https://www.facebook.com/lasunka.tm