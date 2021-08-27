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Жительница Харькова заболела малярией. Она недавно вернулась из Нигерии

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Пятница 27 августа 2021 09:35
Жительница Харькова заболела малярией. Она недавно вернулась из Нигерии Фото: в Харькове зафиксировали случай малярии (pixabay)
Автор: Инна Собора

В Харькове зафиксировали случай малярии. Местная жительница 16 августа вернулась в Украину из Нигерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Объектив".

В лабцентре рассказали, что болезнь обнаружили у женщины 1979 года рождения.

Так, 20 августа у больной появилась общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,5 градусов.

Однако в больницу женщина обратилась только 24 августа. При обследовании у нее обнаружили возбудителей тропической малярии.

Со слов пациентки, пребывая в Нигерии малярией она не болела. Но женщина отмечает, что ее кусали комары. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания она не проводила.

Ранее в Украине выявили пять случаев малярии среди моряков, один погиб.

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Харьков Нигерия
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