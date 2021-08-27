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Мешканка Харкова захворіла на малярію. Вона нещодавно повернулася з Нігерії

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П'ятниця 27 серпня 2021 09:35
Мешканка Харкова захворіла на малярію. Вона нещодавно повернулася з Нігерії Фото: в Харкові зафіксували випадок малярії (pixabay)
Автор: Инна Собора

У Харкові зафіксували випадок малярії. Місцева жителька 16 серпня повернулася в Україну з Нігерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Об'єктив".

У лабцентрі розповіли, що хворобу виявили у жінки 1979 року народження.

Так, 20 серпня у хворої з'явилася загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5 градусів.

Однак в лікарню жінка звернулася лише 24 серпня. При обстеженні у неї виявили збудники тропічної малярії.

Зі слів пацієнтки, перебуваючи в Нігерії малярію вона не хворіла. Але жінка відзначає, що її кусали комарі. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду і під час перебування вона не проводила.

Раніше в Україні виявили п'ять випадків малярії серед моряків, один загинув.

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Харків Нигерия
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