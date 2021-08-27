Мешканка Харкова захворіла на малярію. Вона нещодавно повернулася з Нігерії

У Харкові зафіксували випадок малярії. Місцева жителька 16 серпня повернулася в Україну з Нігерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Об'єктив" .

У лабцентрі розповіли, що хворобу виявили у жінки 1979 року народження.

Так, 20 серпня у хворої з'явилася загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5 градусів.

Однак в лікарню жінка звернулася лише 24 серпня. При обстеженні у неї виявили збудники тропічної малярії.

Зі слів пацієнтки, перебуваючи в Нігерії малярію вона не хворіла. Але жінка відзначає, що її кусали комарі. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду і під час перебування вона не проводила.