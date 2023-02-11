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Жительку Балаклії засудили на 6 років тюрми за роботу в окупаційній "адміністрації"

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Балаклія, Субота 11 лютого 2023 15:33
Жительку Балаклії засудили на 6 років тюрми за роботу в окупаційній "адміністрації" Фото: Жительку Балаклії засудили на 6 років тюрми за роботу в окупаційній "адміністрації" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканка Балаклії (Харківська область) працювала в окупаційній "адміністрації" РФ. Після звільнення міста її затримали та засудили на 6 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"У червні жінка добровільно надала згоду представникам РФ щодо призначення її на керівну посаду "начальника відділу кадрового забезпечення тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що жінка керувала діяльністю "відділу", брала участь в нарадах "керівників відділів" окупаційної влади, забезпечувала оформлення "документації" стосовно прийому працівників до тимчасової "цивільної адміністрації" при окупаційній владі.

Жінку визнано винною у колабораційній діяльності та призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років з конфіскацією всього належного їй майна.

Нагадаємо, що місцевий мешканець Ізюма (Харківська область) співпрацював з окупантами та обійняв посаду "поліцейського". Його виявили, затримали та засудили на 12 років тюрми.

Двоє жителів Донецької області передавали РФ інформацію про розміщення блокпостів українських військових в регіоні. Їх затримали та відправили до в’язниці.

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