Жительницу Балаклеи приговорили к 6 годам тюрьмы за работу в оккупационной "администрации"
Жительница Балаклеи (Харьковская область) работала в оккупационной "администрации" РФ. После освобождения города ее задержали и приговорили к 6 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"В июне женщина добровольно дала согласие представителям РФ о назначении ее на руководящую должность "начальника отдела кадрового обеспечения временной гражданской администрации г. Балаклея Харьковской области", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что женщина руководила деятельностью "отдела", участвовала в совещаниях "руководителей отделов" оккупационных властей, обеспечивала оформление "документации" относительно приема работников во временную "гражданская администрация" при оккупационных властях.
Женщина признана виновной в коллаборационной деятельности и назначена наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать любые должности в органах государственного управления и органах местного самоуправления сроком на десять лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
Напомним, что местный житель Изюма (Харьковская область) сотрудничал с оккупантами и занял должность "полицейского". Его обнаружили, задержали и приговорили к 12 годам тюрьмы.
Двое жителей Донецкой области передавали РФ информацию о размещении блокпостов украинских военных в регионе. Их задержали и отправили в тюрьму.
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