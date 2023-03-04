Жителька Донецької області не може отримати пенсію без паспорта РФ (перехоплення)

Пенсіонерка з Донецької області розповідає, що на тимчасово окупованих територіях України з 1 березня нарахування пенсій здійснюється лише громадянам, які мають виключно російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За її словами, через те, що жителі області відмовляються отримувати російський паспорт, окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення.

Так з 1 березня пенсію назначають лише тим, у кого є російський паспорт. Те ж саме стосується і підвищення пенсій.

"Надбавку робитимуть тільки тим, у кого російські паспорти. А навіщо мені російський паспорт? Я ж у Росію не збираюсь", - каже пенсіонерка.

За її словами, зараз на тимчасово окупованих територіях не потрібні ні українські, ні паспорти так званої "ДНР", лише російські.