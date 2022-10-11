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Жителів звільнених районів Херсонської області забезпечать буржуйками та дровами

Фото: буржуйки та дрова видадуть жителям Херсонської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів доручив "Укрзалізниці" закупити печі мобільні металеві (буржуйки) на твердому паливі у загальній кількості 6 000 штук, а також здійснити заготівлю 6 000 куб. метрів паливної деревини до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 8 жовтня 2022 р. № 880-р.

Рішення ухвалене "з метою задоволення потреб населення деокупованих територій Херсонської області в осінньо-зимовий період".

Згідно з розпорядженням, буржуйки та дрова, передаються у державну власність з подальшою передачею його у державну чи комунальну власність районних військових адміністрацій Херсонської області, військових адміністрацій населених пунктів чи територіальних громад Херсонської області.

Нагадаємо, Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Запастися альтернативним видом опалення мешканцям звільнених територій, а також регіонів, де відсутнє централізоване теплопостачання, стане легше та швидше.

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ХерсонКабінет Міністрів України