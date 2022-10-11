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Жителей освобожденных районов Херсонской области обеспечат буржуйками и дровами

Фото: буржуйки и дрова выдадут жителям Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров поручил "Укрзализныце" закупить печи мобильные металлические (буржуйки) на твердом топливе в общей сложности 6 000 штук, а также провести заготовку 6 000 куб. метров топливной древесины к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 8 октября 2022 г. №880-р.

Решение принято "в целях удовлетворения потребностей населения деоккупированных территорий Херсонской области в осенне-зимний период".

Согласно распоряжению, буржуйки и дрова передаются в государственную собственность с последующей передачей его в государственную или коммунальную собственность районных военных администраций Херсонской области, военных администраций населенных пунктов или территориальных громад Херсонской области.

Напомним, Государственное агентство лесных ресурсов Украины упростило процедуру закупки дров. Запасаться альтернативным видом отопления жителям освобожденных территорий, а также регионов, где нет централизованного теплоснабжения, станет легче и быстрее.

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ХерсонКабинет Министров Украины