Жителів звільнених районів Херсонської області забезпечать буржуйками та дровами

Кабінет міністрів доручив "Укрзалізниці" закупити печі мобільні металеві (буржуйки) на твердому паливі у загальній кількості 6 000 штук, а також здійснити заготівлю 6 000 куб. метрів паливної деревини до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 8 жовтня 2022 р. № 880-р.

Рішення ухвалене "з метою задоволення потреб населення деокупованих територій Херсонської області в осінньо-зимовий період". Згідно з розпорядженням, буржуйки та дрова, передаються у державну власність з подальшою передачею його у державну чи комунальну власність районних військових адміністрацій Херсонської області, військових адміністрацій населених пунктів чи територіальних громад Херсонської області.