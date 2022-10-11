Жителей освобожденных районов Херсонской области обеспечат буржуйками и дровами

Кабинет министров поручил "Укрзализныце" закупить печи мобильные металлические (буржуйки) на твердом топливе в общей сложности 6 000 штук, а также провести заготовку 6 000 куб. метров топливной древесины к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 8 октября 2022 г. №880-р.

Решение принято "в целях удовлетворения потребностей населения деоккупированных территорий Херсонской области в осенне-зимний период". Согласно распоряжению, буржуйки и дрова передаются в государственную собственность с последующей передачей его в государственную или коммунальную собственность районных военных администраций Херсонской области, военных администраций населенных пунктов или территориальных громад Херсонской области.