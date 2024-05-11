Жителів Сумської області просять дотримуватись важливого правила під час відвідування кладовищ

Так, відповідне рішення ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування деокупованих територій Сумської області.

"Рекомендуємо жителям Сумщини утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні - у 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території", - підкреслив голова ОВА Володимир Артюх.

Важливі рекомендації

Крім того, рятувальники нагадали про правила поводження на території, де можуть бути вибухово-небезпечні предмети. Так, у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою слід:

негайно повідомити чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного захисту;

не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;

припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету.

не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Ситуація у Сумській області

В останні місяці ситуація на Сумщині загострилася. Окупанти стали сильніше обстрілювати населені пункти області, у тому числі ті, що розташовані у прикордонні. Також не рідкісні спроби заходів російських ДРГ.

Наприклад, у лютому цього року російська ДРГ зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині. Ворог кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону.

Нагадаємо, раніше в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, за 5 км від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинам. А торік у цій же зоні запровадили евакуацію через постійні обстріли РФ.