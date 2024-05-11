UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителів Сумської області просять дотримуватись важливого правила під час відвідування кладовищ

Фото: мешканців Сумської області просять не відвідувати кладовища поблизу кордону з РФ (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Жителей Сумської області просять утримуватися від відвідування кладовищ. Мова йде про 10-кілометрову зону від кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Так, відповідне рішення ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування деокупованих територій Сумської області. 

"Рекомендуємо жителям Сумщини утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні - у 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території", - підкреслив голова ОВА Володимир Артюх.

Важливі рекомендації

Крім того, рятувальники нагадали про правила поводження на території, де можуть бути вибухово-небезпечні предмети. Так, у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою слід:

  • негайно повідомити чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного захисту;
  • не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;
  • припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету.
  • не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  • дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Ситуація у Сумській області

В останні місяці ситуація на Сумщині загострилася. Окупанти стали сильніше обстрілювати населені пункти області, у тому числі ті, що розташовані у прикордонні. Також не рідкісні спроби заходів російських ДРГ.

Наприклад, у лютому цього року російська ДРГ зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині. Ворог кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону.

Нагадаємо, раніше в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, за 5 км від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинам. А торік у цій же зоні запровадили евакуацію через постійні обстріли РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в Україні