Жителів Сум попередили про гучний сигнал на телефонах: коли чекати і в чому причина

У Сумах та Сумському районі проведуть тестування системи оперативного інформування населення. Протягом кількох годин на мобільні телефони мешканців надходитимуть тестові повідомлення із гучним звуковим сигналом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Сумської обласної військової адміністрації у мережі Telegram.

Коли чекати на повідомлення

23 липня з 11:00 до 14:00 у Сумах та Сумському районі відбудеться тестування системи оперативного інформування населення. У зазначений проміжок часу на мобільні телефони людей, які будуть на цій території, надійде тестове повідомлення.

Як працюватиме система

Повідомлення може прийти будь-якої миті протягом трьох годин і супроводжуватиметься гучним звуковим сигналом. Повідомлення автоматично з'явиться на екрані телефону, навіть якщо пристрій заблоковано або користувач працює в іншій програмі.

Мешканців попросили зберігати спокій

Влада підкреслила, що йдеться виключно про планову перевірку роботи системи. Мешканців просять поставитися до тестування з розумінням та не турбуватися, оскільки жодних реальних загроз це повідомлення не означає.