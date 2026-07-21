Жителів Сум попередили про гучний сигнал на телефонах: коли чекати і в чому причина
У Сумах та Сумському районі проведуть тестування системи оперативного інформування населення. Протягом кількох годин на мобільні телефони мешканців надходитимуть тестові повідомлення із гучним звуковим сигналом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Сумської обласної військової адміністрації у мережі Telegram.
Коли чекати на повідомлення
23 липня з 11:00 до 14:00 у Сумах та Сумському районі відбудеться тестування системи оперативного інформування населення. У зазначений проміжок часу на мобільні телефони людей, які будуть на цій території, надійде тестове повідомлення.
Як працюватиме система
Повідомлення може прийти будь-якої миті протягом трьох годин і супроводжуватиметься гучним звуковим сигналом. Повідомлення автоматично з'явиться на екрані телефону, навіть якщо пристрій заблоковано або користувач працює в іншій програмі.
Мешканців попросили зберігати спокій
Влада підкреслила, що йдеться виключно про планову перевірку роботи системи. Мешканців просять поставитися до тестування з розумінням та не турбуватися, оскільки жодних реальних загроз це повідомлення не означає.
Нагадуємо, що 21 липня російські війська завдали кількох ударів по Сумах. Однією із цілей став торговий центр "Епіцентр", де під час ліквідації наслідків атаки під повторний обстріл потрапили співробітники екстрених служб.