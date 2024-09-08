Жителів Румунії біля кордону з Україною попереджали про падіння "Шахедів"

Жителів прикордонних з Україною регіонів Румунії попереджали про небезпеку падіння об’єктів. Це сталося під час того, як Росія атакувала Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24.
В ніч на 8 вересня попередження від системи R0-Alert отримали жителі Тулчі та Констанци. Повідомлення попереджало про ризик падіння об'єктів у повітряному просторі біля українського кордону.
"Ми зазначаємо, що ці повідомлення мають на меті інформувати населення прикордонної з Україною зони Румунії про те, що на українську територію можливі російські атаки та що є ймовірність падіння деяких об’єктів на національну територію" - повідомили представники Інспекції з надзвичайних ситуацій Тулча.
Голова Департаменту з надзвичайних ситуацій Румунії заявив, що повідомлення розсилали, оскільки існувала реальна небезпека.
У Румунії шукають ймовірні місця падіння російських дронів. Поки безпілотників або уламків не було виявлено.
Варто додати, що це не вперше безпілотники росіян залітають на території Румунії.
Вночі 8 вересня російські окупанти випустили по Україні 23 дрони-камікадзе та чотири керовані авіаційні ракети Х-59. Сили ППО знищили одну ракети, три інші не досягли цілей.
Також протиповітряна оборона знищила 15 "Шахедів". Два ворожі безпілотники були локаційно втрачені і, ймовірно, впали.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що цієї ночі російський дрон порушив повітряний простір Румунії, залетівши у країну НАТО з Одеської області.
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