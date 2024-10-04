Жителів Прикарпаття попередили про можливі відключення світла: що трапилося

Проблеми з електропостачанням у жителів Івано-Франківської області сьогодні можуть бути у період із 10:00 до 17:00. Це пов’язано із ремонтом високовольтних мереж. Енергетики попереджають, що надійність електропостачання у цей період може погіршитися, а якщо виникне позаштатна ситуація – можливе аварійне відключення світла.

Жителів Прикарпаття також попереджають про те, що у випадку оголошення повітряної тривоги в області, роботи на лінії електропередач припинять до того, поки енергетики не отримають повідомлення про відбій небезпеки.

Дізнатися про причини та період відключення електроенергії у регіоні жителі Прикарпаття можуть: