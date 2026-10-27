Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT

За даними видання, евакуйовані мешканці після прибуття до РФ чи на окупований півостров матимуть можливість виїхати на підконтрольну Україні територію.

FT нагадало про слова президента Володимира Зеленського, який наголошував, що російська сторона зробить усе можливе для розмінування території у такий спосіб, щоб спрямувати людей саме в бік Росії.

Глава держави заявляв, що окупанти планують використати цей процес у власних цілях. Зокрема, ворог прагне створити ілюзію, нібито тисячі українських громадян добровільно обирають виїзд до країни-агресорки.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні о 3:00 годині за київським часом на півдні України розпочався режим тиші, який триватиме до 1 листопада.