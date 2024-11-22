Жителів низки регіонів України попередили про ожеледицю на дорогах у найближчу добу
У найближчу добу в Україні очікується значне погіршення погодних умов. У суботу, 23 листопада, на дрогах можлива ожеледиця, а також прогнозується мокрий сніг та вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як зазначили рятувальники, через негоду буде оголошено перший, жовтий рівень небезпеки.
Зокрема, у Києві та області на дорогах очікується ожеледиця. А вночі - значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.
У Вінницькій та Черкаський областях очікується значний мокрий сніг та налипання снігу вночі. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.
Що стосується центральної частини країни, то там можливий дощ. А у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях очікуються пориви вітру 17–22 м/с, на півдні місцями до 25 м/с.
На заході - ожеледиця на дорогах.
"Закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо обережними, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок", - написали в ДСНС.
Погода у Києві
Завтра у Києві прогнозується мокрий сніг, але вже 24 листопада буде суха погода.
Водночас синоптики прогнозують, що найближча зима може виявитися відносно м'якою та не надто суворою.
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