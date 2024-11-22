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Жителів низки регіонів України попередили про ожеледицю на дорогах у найближчу добу

П'ятниця 22 листопада 2024 16:25
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Жителів низки регіонів України попередили про ожеледицю на дорогах у найближчу добу Ілюстративне фото: українців попередили про ожеледицю 23 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У найближчу добу в Україні очікується значне погіршення погодних умов. У суботу, 23 листопада, на дрогах можлива ожеледиця, а також прогнозується мокрий сніг та вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначили рятувальники, через негоду буде оголошено перший, жовтий рівень небезпеки.

Зокрема, у Києві та області на дорогах очікується ожеледиця. А вночі - значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.

У Вінницькій та Черкаський областях очікується значний мокрий сніг та налипання снігу вночі. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Що стосується центральної частини країни, то там можливий дощ. А у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях очікуються пориви вітру 17–22 м/с, на півдні місцями до 25 м/с.

На заході - ожеледиця на дорогах.

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо обережними, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок", - написали в ДСНС.

Погода у Києві

Завтра у Києві прогнозується мокрий сніг, але вже 24 листопада буде суха погода.

Водночас синоптики прогнозують, що найближча зима може виявитися відносно м'якою та не надто суворою.

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