Жителів Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу

"Прибережні території - рух техніки на протилежному березі + БпЛА в повітрі. Є загроза обстрілу", - заявив Євтушенко.

Він також закликав місцевих жителів прослідувати в найближчі укриття.

Нагадаємо, російські війська вночі 6 травня завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Також мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару закликали не виходити на вулицю без крайньої потреби у вихідні.

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