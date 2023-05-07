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Жителів Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу

Фото: жителів Нікопольського району попередили про загрозу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 травня, жителів Нікопольського району попередили про загрозу ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Прибережні території - рух техніки на протилежному березі + БпЛА в повітрі. Є загроза обстрілу", - заявив Євтушенко.

Він також закликав місцевих жителів прослідувати в найближчі укриття.

Нагадаємо, російські війська вночі 6 травня завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Також мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару закликали не виходити на вулицю без крайньої потреби у вихідні.

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Війна Росії проти УкраїниНікополь