Жителів Нікопольського району попередили про можливий артобстріл

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Імовірно, російська артилерія може завдати артилерійського удару населеним пунктам громад Нікопольського району Дніпропетровської області, які розташовані на правому березі Каховського водосховища.

"Увага, активність ворожої артилерії на протилежному березі водосховища", - йдеться у повідомленні Євтушенка.

Раніше ми писали, що минулої ночі російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог із артилерії атакував Марганецьку громаду.

Також цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок удару пошкоджено один із приватних секторів.

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