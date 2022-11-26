Жителів найбільш небезпечних районів Херсона та області закликають евакуюватися

"Закликаю мешканців районів Херсона та області, що найбільше потерпають від ворожих ударів, скористатися цією можливістю та виїхати у більш безпечні регіони нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Янушевич наголосив, що мова йде про жителів мікрорайонів Острів, Корабел, Нафтогавань, селища Антонівка та населених пунктів, що розташовані вздовж берега Дніпра.

Також обласна влада шукає волонтерів, які допоможуть маломобільним, одиноким та літнім людям евакуюватися. Бажаючі можуть зареєструватися за посиланням або звернутися на гарячу лінію за номерами: 0 800 330 951 та 091 481 78 45.

Нагадаємо, у Херсоні та області відкрили нові пункти гуманітарної допомоги.

Крім того, у місто сьогодні повернули світло, проте спочатку електроенергією забезпечать об'єкти критичної інфраструктури.

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