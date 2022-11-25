У Херсоні та області відкрили нові пункти гумдопомоги: адреси та графік роботи
У Херсонську область продовжує надходити гуманітарна допомога з інших областей України та від міжнародних донорів. У зв'язку з цим у місті розгорнули додаткові пункти видачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Зазначається, що у Херсонську область щодня привозять тисячі тонн продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних речей.
У місті відкрили нові пункти роздачі гумдопомоги, які працюють щоденно з 10:00 до 14:00. Отримувачі повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.
Гуманітарні центри Херсонської ОВА працюють за такими адресами:
У Херсоні:
- вулиця Московська, 30;
- вулиця І. Куліка, 149;
- вулиця І. Куліка, 131;
- проспект Ушакова, 35-а (ТЦ «Адмірал»);
- вулиця Перекопська, 16 (Дніпровський райвиконком);
- провулок Маяковського, 1 (Школа №28);
- проспект Будівельників, 10 (Поліклініка №2);
- вулиця Антона Головатого, 7 (Школа №8);
- вулиця Карбишева, 11 ("Херсонліфт");
- вулиця Суворова, 29 (Корабельна райрада);
- вулиця Маяковського, 18;
- вулиця Промислова, 24 (Школа № 23).
Окрім того, пункти видачі гумдопомоги відкриті за такими адресами.
- с. Антонівка: вулиця 22-га Східна, вулиця Центральна, 48а;
- с. Степанівка: вулиця Джона Говарда, 63;
- с. Станіслав: Білозерське шосе, 43;
- с. Комишани: вулиця Центральна, 81-а (Старостат);
- с. Зеленівка: вулиця Лесі Українки, 7 (Старостат);
- с. Чорнобаївка: вулиця Покровська, 45.
Нагадаємо, спеціалісти вже завершують відновлення мереж для подачі електроенергії Херсону та прилеглим населеним пунктам.
Окрім того, у місті тестують систему оповіщення.
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