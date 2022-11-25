У Херсоні та області відкрили нові пункти гумдопомоги: адреси та графік роботи

Фото: у Херсоні та області відкрили нові пункти гумдопомоги (t.me/UkrzalInfo)

У Херсонську область продовжує надходити гуманітарна допомога з інших областей України та від міжнародних донорів. У зв'язку з цим у місті розгорнули додаткові пункти видачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.