У жителів Миколаєва сьогодні може не бути води: в чому причина

"Увага! Сьогодні з 11 години та орієнтовно до 15 години, вода в місто подаватиметься зі зниженим тиском. Можливо десь взагалі буде відсутня", - сказано у повідомленні.

Така ситуація виникла через технічну проблема на одній з насосних станцій водопроводу.

Нагадаємо, що 7 лютого у Миколаєві також виникали проблеми з функціонуванням насосних станцій водопроводу.

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