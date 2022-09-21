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Жителів Київської області попередили про нічні заморозки: коли очікувати

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Середа 21 вересня 2022 13:05
Жителів Київської області попередили про нічні заморозки: коли очікувати Фото: (unsplash.com)
Автор: Сергій Пишкін

У Київській області, у ніч з 23 на 24 вересня очікуються заморозки. Температура на поверхні ґрунту становитиме від 0 до 3 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Вночі 23-24 вересня в Київській області передбачаються заморозки 0-3° на поверхні ґрунту", - пише пресслужба ОВА.

Зазначається, що рівень небезпечності - І, жовтий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом у Карпатах продовжує вирувати негода. В деяких місцях снігу випало вище колін, через що рятувальники закликають утриматись від походів у гори.

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