Жителів Київської області попередили про нічні заморозки: коли очікувати
Фото: (unsplash.com)
У Київській області, у ніч з 23 на 24 вересня очікуються заморозки. Температура на поверхні ґрунту становитиме від 0 до 3 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
"Вночі 23-24 вересня в Київській області передбачаються заморозки 0-3° на поверхні ґрунту", - пише пресслужба ОВА.
Зазначається, що рівень небезпечності - І, жовтий.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом у Карпатах продовжує вирувати негода. В деяких місцях снігу випало вище колін, через що рятувальники закликають утриматись від походів у гори.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.