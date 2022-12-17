Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное в начале войны

Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное при комплектовании бригады терробороны. Однако военные просят не просить его самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Важное сообщение от администрации воинской части А7053. Военные просят херсонцев добровольно сдать оружие, полученное при комплектовании Херсонской бригады терробороны", - говорится в сообщении.

Жителей просят не проносить оружие и боеприпасы самостоятельно, а сообщить о его месте хранения. Обращаться необходимо в Херсонский РТЦК и СП (бывший городской военный комиссариат).

"Добровольная передача оружия не предусматривает уголовную ответственность и гарантирует защиту прав и свобод граждан, а также безопасность жителей деоккупированных территорий", - пояснил Янушевич.

Напомним, российские войска утром обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.