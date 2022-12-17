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Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное в начале войны

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Херсон, Суббота 17 декабря 2022 13:01
Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное в начале войны Фото: жителей Херсона призывают сдать оружие, выданное в начале вторжения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное при комплектовании бригады терробороны. Однако военные просят не просить его самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Важное сообщение от администрации воинской части А7053. Военные просят херсонцев добровольно сдать оружие, полученное при комплектовании Херсонской бригады терробороны", - говорится в сообщении.

Жителей просят не проносить оружие и боеприпасы самостоятельно, а сообщить о его месте хранения. Обращаться необходимо в Херсонский РТЦК и СП (бывший городской военный комиссариат).

"Добровольная передача оружия не предусматривает уголовную ответственность и гарантирует защиту прав и свобод граждан, а также безопасность жителей деоккупированных территорий", - пояснил Янушевич.

Напомним, российские войска утром обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

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