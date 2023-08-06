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Жителів Харкова попередили про загрозу російських безпілотників

Фото: Жителів Харкова попередили про загрозу російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Жителів Харкова та області попереджають про загрозу застосування безпілотників зі сторони російських окупантів.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Є загроза застосування ворогом ударних БпЛА. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях", - заявив він.

Ситуація у Харкові та області

У ході повномасштабного російського вторгнення 2022 року Харків зазнав масових бомбардувань. Попри запевнення російської влади не обстрілювати невійськові об'єкти, ворожі війська продовжували цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру.

1 березня минулого року російські окупаційні війська обстріляли центр Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОВА, друга ракета влучила в саму будівлю. Тоді загинули не менше 24 людей.

6 березня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Харкову звання міста-героя України "за подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених у захисті Харкова під час відсічі збройної агресії РФ проти України".

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють Куп'янський район та місто Вовчанськ. Так, 20 липня внаслідок обстрілу Вовчанську загинув 40-річний чоловік.

На фоні цього в деяких населених пунктах прикордонної Вовчанської громади оголосили примусову евакуацію дітей.

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